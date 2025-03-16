Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Tehdidi

Geniş Video İzle

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan riski artıyor, trafik olumsuz etkileniyor ve can kayıpları yaşanıyor.

16.03.2025 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan tehlikesi artıyor

TRABZON - Türkiye'nin önemli uluslararası karayollarından biri olan Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan riski artıyor.

Türkiye'yi Kafkaslar'a ve oradan Orta Asya'ya bağlayan uluslararası bir yol olan Karadeniz Sahil Yolu'nda son yıllarda yaşanan heyelanlar korkutuyor. Özellikle Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde yaşanan heyelanlar nedeniyle uluslararası karayolunda trafik olumsuz etkilenirken, tonlarca kaya ve toprak parçalarının altında kalan otomobillerde ise can kaybı yaşanıyor.

Her yıl binlerce aracın geçiş yaptığı Karadeniz Sahil Yolu'nda yer alan tünel girişlerinde yaşanan heyelanlar risk oluştururken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, Türkiye'nin doğa kaynaklı afetlerle maalesef zirvede olduğunu söyledi. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımında büyük şevler oluşturulduğunu belirten Ersoy, "Bölgemizde belli dönemlerde kaya düşmesi ve heyelan olayları ile karşılaşıyoruz. Biz bunu detaylı olarak çalışmaya başladık. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımından itibaren büyük şevler oluşturuldu. Bu şevler atmosferle şev dediğimiz yamaçlar düşünün atmosferle temas haline girince belli süre sonra ayrışmaya bozulmaya başladı. İşte biz de şu an tam o döneme denk geliyoruz. Sadece iklim değişikliğinin değil geçmişteki uygulamaların süreçlerini de yaşıyoruz. Dolayısıyla başlangıç koşullarında sağlam olan bir yamaç günümüzde artık atmosferle sürekli irtibatlı olduğu için denizden gelen rüzgarlarla deniz suyunu da alıyor. Bu irtibatı sürekli yaşadığı için artık son noktaya geldi. Eşik değere geldi. Biz bunun sıklığını giderek yaşayacağız gibi geliyor. Geçmiş yıllarda da heyelanlar yaşanıyordu ama toplumsal bilinç yoktu. Artık can kaybı olmaya başladı. İklim değişikliğinin doğa kaynaklı afetlere son yıllardaki olumsuz etkisini de göz ardı etmememiz lazım. Bu gerçeği kabullenmemiz lazım. Bölgemiz, ülkemiz doğa kaynaklı afetlerle maalesef zirvede" dedi.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında heyelan tehlikesi

"Karadeniz Sahil Yolu'nda özellikle tünellerin giriş ve çıkış portalları tekrar gözden geçirilmelidir" diyen Ersoy, "O yıllarda galeri atımları ile yol açılıyordu. Biz galeri atımları ile patlattığımız bölgelerden hem taşı alıyorduk kullanıyordum hem ocakçılık yapıyorduk hem de yol açıyorduk. Örseliyorduk. Günümüzde artık böyle bir uygulama yok. Standart patlatma teknikleri uygulanmıyor. Bu patlatma tekniklerinde kayacı yormuyoruz. Ama geçmişte yapılan faaliyetlerde çok büyük atımlar olduğu için doğayı mahvediyorduk. Oradan tünel geçirince 20 sene onun bedelini şimdi ödemeye başladık. Dolgunun da bir süresi var. Jeoloji mühendisi bir hoca olarak şunu söyleyebilirim. Denizde meydana gelen fırtınalarla birlikte denize sıfır olan yolumuzu da olumsuz etkiler. Bu öngörülen bir şey. Bu yolun belli bir ömrü var. Bu ömür dolduğu zaman ıslah çalışmalarına başlanıyor. Bu beklenen bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, İklim Değişikliği, Güvenlik, 3-sayfa, Türkiye, trafik, Arhavi, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
10:22 Gece kulübünde yangın En az 51 kişi hayatını kaybetti Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
10:05 Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti Kasap ve restoranlar şimdi de vatandaşın ucuz etine göz dikti
09:37 Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye suikast girişimi
06:21 ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 13:23:35. #7.13#
SON DAKİKA: Karadeniz Sahil Yolu'nda Heyelan Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.