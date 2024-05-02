Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ketencik bitkisinin iki yeni türü geliştirildi - Son Dakika
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ketencik bitkisinin iki yeni türü geliştirildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ketencik bitkisinin iki yeni türü geliştirildi

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yağ bitkileri arasında bulunan ve tek çeşidi olan ketenciğin iki yeni türü geliştirildi. Türkiye'de tek tescilli ketencik çeşidi bulunması üzerine 2015'te başlatılan çalışmalar sonucunda, iki ketencik çeşit adayının tescil süreci tamamlandı. Ketencik bitkisi, zor şartlarda ve susuz koşullarda yetişebilme özelliğiyle dikkat çekmektedir. Bu çalışma, ülkemizde bitkisel yağ üretimini artırmak ve tarımsal kuraklık için tedbir almak amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca, ketencik bitkisi biyodizel ve havacılık sektöründe kullanılan yakıtlar için önemli bir ham madde olarak da değerlendirilmektedir.

02.05.2024 13:16
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Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen çalışmalar sonucunda, yağ bitkileri arasında bulunan ve tek çeşidi olan ketenciğin iki yeni türü geliştirildi.

Türkiye'de tek tescilli ketencik çeşidi bulunması üzerine Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 2015'te çalışma başlatıldı.

Ketencik bitkisinin çeşidinin artırılması amacıyla 2020'den itibaren yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen iki tür ketencik bitkisi adayının tescil edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne müracaat edildi.

Araştırmayı yürüten Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Tarımı Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Mustafa Acar, AA muhabirine, Türkiye'de bir tescilli ketencik çeşidi bulunduğunu söyledi.

Yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda iki ketencik çeşit adayının tescil sürecinde sona gelindiğini belirten Acar, "Ketencik bitkisi, kışlık olarak yetiştirilen bir yağ bitkisidir. En önemli özelliği ise zor şartlarda ve susuz koşullarda yetişebilmesidir. Ülkemizde bitkisel yağ konusunda net ithalatçı durumdayız. Bu sebeple yağlı tohum ve bitkisel yağ üretimini artırmak için çalışıyoruz. Bitkisel yağ üretimini artırmak için mevcut türlerin yanı sıra yeni türlerin ülkemiz tarımına kazandırılmasına gayret gösteriyoruz. Bu bitkilerden biri de ketencik bitkisidir." dedi.

"Ketencik bitkisinin gelecekte öneminin artmasını bekliyoruz"

Türkiye'de özellikle iç kesimlerde sulanamayan, yüksek rakımlı ve toprak yapısı çok iyi olmayan geniş alanlar bulunduğuna dikkati çeken Acar, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız küresel ısınma ve buna bağlı olarak son yıllarda daha da yoğun yaşanan tarımsal kuraklık için tedbir almak gerekiyor. Kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitlerin yetiştirilmesi, bu tedbirler arasında yer alıyor. Bu sebeple ketencik konusuna önem veriyoruz. Ketencik, yüzde 30-35 yağ içeren, ikinci ürüne de olanak veren bir bitki. Çeşit sayısının mutlaka artırılması gerekmekte. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) desteği ile TAGEM enstitüleri, üniversiteler ve bir özel biyodizel firmasının ortak çalışmalarıyla 2 çeşit adayı geliştirildi ve tescile sunuldu."

2024 yılı sonuçlarının da alınmasıyla yeni ketencik çeşitlerinin tescil edilmesini beklediklerini kaydeden Acar, "Bunlar, dekara 200 kilogramın üzerinde verim verebilen çeşitler olacaktır. Bu da biyodizel sektörünün ihtiyaç duyduğu ham maddenin karşılanmasında önemli avantaj sağlayacaktır. Ketencik sadece biyodizel değil, havacılık sektöründe yakın gelecekte yoğun şekilde kullanımı planlanan jet yakıtı için de en uygun ham maddelerden biridir. Bu sebeple ketencik bitkisinin gelecekte öneminin çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Bu çalışmayla gelecekte ihtiyaç duyulacak ketencik çeşit ihtiyacını karşılamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Acar, Samsun koşullarında mayıs ortalarından itibaren hasat olgunluğuna gelmesi gereken ketencik bitkisinin hasadına bu yıl yüksek sıcaklık nedeniyle nisan ortalarında başladıklarını, bunun ikinci ürün yetiştirilmesine imkan verebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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