Karadeniz Yağmurla Renk Değiştirdi

Karadeniz'de etkili olan sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Samsun'un Atakum açıklarında sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz farklı renklere büründü.

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken sahile uzak bölgelerde ise mavi ve turkuaz renkler hakim oldu.

Sahilde yürüyüş yapanlar, farklı renklere bürünen denizin fotoğrafını çekti.

Mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Karadeniz, dronla da görüntülendi.