Karadeniz yat ve kruvaziyer turizmine açılmalı

Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, Karadeniz sahillerinin yat ve kruvaziyer turizmine açılması gerektiğini vurguladı. Bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirten Doğulu, 'Karadeniz sahilleri mutlaka yat ve kruvaziyer turizmine kazandırılmalı' dedi. Türkiye'nin eşsiz kıyı coğrafyası ve kültürel zenginlikleriyle yat turizminde daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade eden Doğulu, Turizm Bakanlığı'nın Karadeniz sahillerinin tanıtımına yönelik reklam çalışmalarına hız vermesini talep etti.

Karadeniz'in sadece doğa turizmi ile sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Doğulu, yat ve kruvaziyer turizminin bölgeye entegre edilmesiyle önemli bir ekonomik canlılık sağlanabileceğini dile getirdi. 'Karadeniz çanağındaki ülkeler arasında planlanacak kruvaziyer rotaları büyük ilgi görebilir. Ancak şu anda insanlar Karadeniz'de yatla neler yapabileceklerini bilmiyorlar' şeklinde konuştu. Yat turizminin genellikle Bodrum, Marmaris ve Göcek gibi merkezlerle sınırlı kaldığını belirten Doğulu, bu durumun sektördeki çeşitliliği kısıtladığını ifade etti.

Karadeniz'in tanıtımına yönelik uluslararası kampanyaların artırılması gerektiğini vurgulayan Doğulu, 'Ege ve Akdeniz sahilleri yurt dışında nasıl tanıtılıyorsa, Karadeniz için de benzer çalışmalar yapılmalı. Yat seyir programları hazırlanmalı ve rotalar net bir şekilde belirlenmeli' dedi. Bölgenin gastronomi, kültür ve doğa açısından güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Doğulu, Sümela Manastırı gibi tarihi değerlerin deniz turizmi ile entegre edilmesi halinde cazibenin artacağını kaydetti.

Marina yatırımlarının önemine değinen Doğulu, mevcut marina kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye'nin yaklaşık 8 bin kilometreyi aşan kıyı şeridine rağmen marina sayısının sınırlı kaldığını belirten Doğulu, bu durumun sektörel gelişimin önünde engel teşkil ettiğini söyledi. Marina karşıtlığına dikkat çeken Doğulu, 'Ne yazık ki Türkiye'de marina karşıtlığı var. Denizle ilgili bir şey yapıldığında bazı kesimler hemen karşı çıkıyor. Ancak tesis olmazsa turist gelmez, turist gelmezse döviz girişi olmaz. Koylara konut yapılmasın ama ticari tesisler ve marka oteller yapılsın. Marina karşıtlığı Türkiye'ye milyarlarca dolar kaybettiriyor' dedi.