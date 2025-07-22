Karadere Vadisi\'ne 15 Bin Alabalık Salındı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Karadere Vadisi'ne 15 bin alabalık yavrusu salındı.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 15 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Karadere Vadisi'ne getirildi.

Alabalıklar, ekipler tarafından vadideki nehirde daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.