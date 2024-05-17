Karadon'da grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler dualarla anıldı - Son Dakika
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Karadon'da grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler dualarla anıldı

Karadon\'da grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler dualarla anıldı

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene TTK ve sendika yöneticileriyle birlikte çok sayıda maden işçisi katıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, törende yaptığı konuşmada derin madencilikte kamu eliyle çalışmanın önemine vurgu yaparak, daha fazla bedel ödemek istemediklerini belirtti.

17.05.2024 09:23
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde dualarla anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kotunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 14'üncü yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

TTK ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit şekeri dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Derin madencilik, yoğun emek çalışan iş yerlerinin kamu eliyle çalıştırılması gerektiğini, özel sektörün tecrübe ve birikime sahip olmadığını yıllarca bağırarak söyledik. Ne yazık ki Karadon'da, Kozlu'da yaşadığımız kazalar sonucunda üzüntüyle söylemek gerekirse bu haklılığımız ortaya çıktı. Bu uygulamalardan bu iki kaza sonucunda da vazgeçildi ama ne yazık ki bedel ödeyen hep bizler olduk. Bizler tekrar bedel ödemek istemiyoruz."

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadon'da grizu patlamasında yaşamını yitiren madenciler dualarla anıldı - Son Dakika

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