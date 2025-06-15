Karaelmas Ekspresi Çankırı\'yı Ziyaret Etti

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, Zonguldak ziyaretinin ardından geçtiği dönüş yolculuğunda Çankırı'ya geldi.

Gece saatlerinde Zonguldak'tan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, sabah saatlerinde Çankırı Garı'na ulaştı.

Buradan otobüslerle Yer Altı Tuz Şehri'ne götürülen ziyaretçiler, Hititler döneminden beri tuz elde edilen mağarayı gezerek rehberlerden tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Mağaranın ardından kent merkezindeki Çankırı Müzesi'ni de gezen ziyaretçiler, Arkeoloji, Etnografya bölümlerindeki önemli eserleri incelerken, Doğa Tarihi Bölümü'nde yer alan Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nden çıkarılan 8,5 milyon yıllık fosilleri görme imkanı buldu.

Ziyaretçilerden Hasan Basri Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karaelmas Ekspresi ile yaptıkları yolculuğun kendilerine ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

Geziye Babalar Günü dolayısıyla kızının sürprizi dolayısıyla katıldığını anlatan Erdoğan, "Tuz mağarasına götürdüler ilk etapta. Bayağı güzel etki altında kaldık. İçerisi çok serin, insanın dışarıya çıkası gelmiyor. Daha sonra Çankırı Müzesi'ni ziyaret ettik. Çok etkilendim gerçekten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çankırı ziyaretinin ardından Turistik Karaelmas Ekspresi, Ankara'ya ulaşmak üzere yola çıktı.