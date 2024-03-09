Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Kara Elmas Ekspresi, Zonguldak'a ulaşarak yolcularını Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ne götürdü. Protokol üyeleri ve yolcular müzeyi gezerek madencilik tarihi hakkında bilgi aldılar.

09.03.2024 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaelmas Ekpresi'nin yolcuları Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi

ZONGULDAK - Turistik amaçlı tren yolculuğu yapmak isteyenler için yeni alternatif sunan Kara Elmas Ekspresi'nin yolcuları Zonguldak'a ulaştı. Protokol üyeleri ve yolcular Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmi geliştirmek amacıyla 12 Nisan tarihinde seferleri başlatılacak olan Kara Elmas Ekspresi, Batı Karadeniz turistik tren turu tanıtım seferine çıktı. Ankara'dan yola çıkan Kara Elmas Ekspresi, Zonguldak'a ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz ve diğer katılımcılar Türkiye'nin ilk Zonguldak Maden Müzesi'ni gezdi.

Rehber Ekrem Murat Zaman'ın madencilik tarihini anlatarak bilgiler aktardığı ziyaretçiler; Avrupa Endüstri Mirası Rotası üyesi olan müzede geçmişten günümüze kullanılan araç ve gereçleri de yakından inceledi.

Katılımcılar müzenin ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait kömür deneyim ocağını gezdi. Kömürün üretim ve yerüstüne çıkartılma süreçleri hakkında bilgiler aldı.

Gazetecilere konuşan Bakan Yardımcısı Alparslan, "Bunun bir müze konseptinde anlatılması son derece önemli. Burada yaşanan bir tarih, ekonomi var. Hem bilimsel anlamda gelişmeler olduğu gibi insani anlamda çok büyük bir yaşam tarihi var. Çok etkileyici. Karaelmas Ekspresi'mizin de isminin de buradan gelmesi son drece anlamlı. Karaelmas Ekspresi ile gelen ziyaretçilerimizin bu müzede gezecek olması, son drece gezinin anlamlı olması açısından çok güzel. Çok değerli bir müze" dedi.

Alparslan ve beraberindekiler ardından 875 metrelik yürüyüş yoluyla gezi alanı bulunan, sarkıt, dikit, travertenlerinin yanı sıra içinden dere geçen Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

Karaelmas Ekspresi, dönüş yolunda ise Yenice ve Eskipazar'da duracak. Son durağı Ankara'da seferini tamamlayacak.

(OA-.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Türkiye, Maden, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı
    00:35 Sarıyer'de motosikletle ticari taksi çarpıştı, 2 kişi yaralandı

    Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı
    00:25 Mersin'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan şüpheli yakalandı

    Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.

  • Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
    00:25 Kayseri'de Polis Tarafından Düzenlenen Huzur Uygulamasında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

    Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.

  • Kayseri'de düzensiz göçle mücadele operasyonunda 28 kimliksiz yabancı yakalandı
    00:21 Kayseri'de düzensiz göçle mücadele operasyonunda 28 kimliksiz yabancı yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.

  • Boşanma Aşamasında Olan Eşini ve Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı
    00:19 Boşanma Aşamasında Olan Eşini ve Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı

    İstanbul'da boşanma aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Yakınları tarafından polise başvurulması üzerine Bedir gözaltına alındı ve itirafı sonucunda anne ve oğlunun cansız bedenleri tarladan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
18:31 Samsun Bafra’da silahlı kavga: 1 ölü Samsun Bafra'da silahlı kavga: 1 ölü
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 00:38:33. #1.11#
SON DAKİKA: Karaelmas Ekspresi'nin yolcuları Türkiye'nin ilk Maden Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement