Karahantepe'de 12 bin yıl önce ceylan ve baklagil tüketimi

Taş Tepeler Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Karahantepe'de 12 bin yıl önce yaşayanlarda yoğun ceylan tüketimi ve baklagil ağırlıklı beslenme tespit ettiklerini açıkladı. Şanlıurfa'daki Taş Tepeler Projesi kapsamında yürütülen kazılarda, Göbeklitepe'ye benzer T biçimli dikili taşlar ve çok sayıda eser bulundu.

Karul, mayıs sonunda yeni kazı sezonuna başlayacaklarını, geçen yılın verilerini laboratuvar çalışmalarıyla değerlendirdiklerini söyledi. Göbeklitepe ve Karahantepe'de ceylan tüketiminin yaygın olduğunu, ancak Göbeklitepe'de daha fazla hayvan çeşitliliği görüldüğünü belirtti. Bitki kalıntıları arasında baklagillerin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Taş Tepeler Projesi'nin uluslararası tanıtımı için Berlin'de 'Toplumun Keşfi' sergisi açıldı. Karul, arkeolojinin geçmiş yaşam çeşitliliğini günümüze yansıttığını ve herkesin bu alanlarla bağ kurabildiğini ifade etti.

Karahantepe'nin 12 bin yıl önce yerleşilmeye başlandığını, Göbeklitepe ile benzer öneme sahip olduğunu belirten Karul, bu dönemdeki başarıların sanat, teknoloji ve mühendislikte ileri düzeyde olduğunu söyledi. Anadolu'nun bu kültürel süreklilikle dünyadan farklılaştığını ekledi.

Karul, Karahantepe'de ekolojik araştırmalar yürüttüklerini, 'Taş Tepeler Ekoloji Projesi' kapsamında günümüz ekosistemini de incelediklerini belirtti. Projenin kazı, çevre, envanter ve kültürel miras yönetimi ayaklarından oluştuğunu, bu alanların korunması ve erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karahantepe'nin üzerine koruma çatısı yapılacağını, kazıların ne zaman biteceğinin toprak altındaki verilere bağlı olduğunu ifade eden Karul, 'Bana sorarsanız Karahantepe'yi kazma çalışmaları hiç bitmesin' dedi.