Karaisalı\'da Sosyal Market Açıldı

Karaisalı Belediyesince, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz hizmet sunmak amacıyla "Sosyal Market" açıldı.
İlçede vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artırma amacıyla belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında içerisinde giyim ve temel ihtiyaçların bulunduğu Sosyal Market Çeceli Mahallesi'nde hizmete girdi.
Belediye Başkanı Bekir Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, projede katkısı bulunan iş insanlarına teşekkür etti.
Projeyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşacaklarını belirten Şimşek, dayanışma kültürünü ileri taşıyacaklarına inandığını ifade etti.
Açılışa, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.
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