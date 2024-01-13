Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kaymakam Onur, AA muhabiri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı fotoğrafına oy veren Onur, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Er meydanında" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" seçkisinden Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" isimli fotoğrafını seçen Onur, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" fotoğrafına oy verdi.
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