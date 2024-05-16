Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale kazı alanını ziyaret etti - Son Dakika
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Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale kazı alanını ziyaret etti

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale kazı alanını ziyaret etti

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale mevkisindeki kazı alanını ziyaret ederek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı. Matsumura, önceki dönem kazılarında dört kültür katı tespit edildiğini belirtirken, Kaymakam Ergin ise Karakeçili'nin tarihe ışık tutan bir konumda olduğunu ve kazı çalışmalarını yakından takip edeceklerini ifade etti.

16.05.2024 14:35
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Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale mevkisindeki kazı alanı inceledi.

Bölgeyi ziyaret eden Ergin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'dan bilgi aldı.

Kaymakam Ergin'e kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Matsumura, önceki dönem kazılarında dört kültür katı tespit edildiğini, Büklükale'nin "aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluştuğunu belirtti.

Matsumura, önceki yıllarda yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edildiğini ifade etti.

Kaymakam Ergin de Karakeçili'nin gerek yerleştiği coğrafya, gerekse Karakeçili Aşireti'nin isminden gelen misyon açısından tarihe ışık tutan bir konumda olduğunu belirterek, kazı alanındaki çalışmaları yakından takip edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Arkeoloji, Kırşehir, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Büklükale kazı alanını ziyaret etti - Son Dakika

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