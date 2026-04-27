Karakılçık Buğdayı: Atalık Tohumun Sağlık ve Lezzet Hazinesi

Dünyada artan nüfus ve teknolojik gelişmeler, buğdayın genetiğinin değiştirilerek veriminin artırılmasına yol açtı. Ancak bu süreçte buğdayın doğal yapısı bozuldu, besleyiciliği ve lezzeti azaldı. Karakılçık buğdayı ise tamamen Anadolu kökenli, yüzyıllardır ekilen atalık bir türdür. Sert dış kabuğu nedeniyle yalnızca taş değirmenlerde öğütülebilir. Genetiği değiştirilmemiş, 14 kromozomlu DNA'sı sayesinde insan sağlığına dosttur. Yeni nesil GDO'lu buğdaylar alerjen ve sağlık sorunlarına yol açarken, karakılçık buğdayı sindirim sisteminin tanıdığı, besin değeri yüksek bir üründür. Potasyum, fosfor, A, E, K, C vitaminleri, demir, lif ve protein açısından zengindir.

Siyah kılçıklarından adını alan karakılçık buğdayı, sert yapısı ve zor öğütülmesi nedeniyle kıymetlidir. Atalık tohum olarak kabul edilen bu buğday, çağdaş insan biyolojisine uygun besin değerlerini korur. Düzenli tüketimde vücuda fayda sağlar. Neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan karakılçık, organik tarım sahalarında üretilir. Beyaz un üretiminde GDO kullanılırken, karakılçık unu katkısız ve sağlıklıdır. Glüten oranı düşük olduğu için hazımsızlık yapmaz, besleyicidir. Ayrıca kıvamlı kokusu ve lezzetiyle Türk damak zevkine uygundur. Ekşi mayalı ekmek, çorba ve hamur işlerinde kullanılabilir. Yapay müdahale olmadığından kilo alımı veya hazım sorunu yaşatmaz.

Karakılçık ekmeği yapmak için 6 su bardağı karakılçık unu, 1 paket ekşi maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı ruşeym, 2 su bardağı ılık su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı karıştırılıp yoğrulur. Hamur mayalandıktan sonra tekrar yoğrulur, şekil verilir ve 20 dakika daha bekletilir. Önce 200 derecede 10 dakika, sonra 150 derecede 35-40 dakika pişirilir. Fırından çıkan ekmek dinlendirilir.