Karakoçan'da Tırda Yangın Çıktı
Elazığ'da bir tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ-Bingöl kara yolu Bulgurcuk köyü mevkisinde seyir halindeki S.A. yönetimindeki 23 AFP 695 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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