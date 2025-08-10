Karakoçan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ş.Ç. idaresindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde E.O. yönetimindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.O. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.Y. yaralandı.
Yaralılar Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin yola giren hafif ticari araçla çarpışması ve motosiklettekilerin yola savrulması yer alıyor.
