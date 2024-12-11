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Karakol Havalimanı Yenilendi

Karakol Havalimanı Yenilendi

Karakol'da Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak yeniden inşa edilen havalimanı hizmete açıldı.

11.12.2024 17:48
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Kırgızistan'da, Tanrı Dağı'ndan ilham alınarak tasarlanan ve yeniden inşa edilen Karakol şehrindeki Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı.

Dünyanın en güzel göllerinden biri olan ve kış sezonunda popüler kayak merkezlerinin de yer aldığı Issık Göl'ün doğu kıyısındaki Karakol şehrinde yenilenen havalimanı düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık 50 sene önce kurulan ve 2018 yılından beri hizmet vermeyen havalimanında 9 bin metrekare arazide yeni terminal binası ve 2 bin 450 metrelik uçak kalkış pisti inşa edildi.

Yeni terminal binasının mimarisi ülkenin yüzde 90'a yakın arazisini kaplayan Tanrı Dağı'nın zirvelerine (Tyan Şan) benzetildi.

"Kayak merkezlerimiz turistlerin ilgisini çekiyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehrin kayak merkezleri her yıl çeşitli ülkelerden doğamıza hayran olan turistlerin ilgisini çekiyor." dedi.

Caparov, havalimanının yeniden faaliyete geçmesi, bölgesel bağların güçlendirilmesi, turizmin geliştirilmesi ve ülkenin uluslararası statüsünün artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Karakol şehrinin Kırgızistan'da kış turizminin merkezi olduğunu ifade eden Caparov, havalimanın uzun yıllar vatandaşlara ve misafirlere hizmet etmesini diledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karakol Havalimanı Yenilendi - Son Dakika

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