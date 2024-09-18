Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 6. kattan düşen genç hayatını kaybetti.
İlçenin Alibaba Mahallesi'nde oturan Mücahit Aslan (21) evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aslan'ın cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Karaköprü'de 21 Yaşındaki Genç Balkonundan Düştü - Son Dakika
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