Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ele geçirilen bozuk 3 bin 812 kilogram sakatat imha edildi.
Karaköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Karaköprü Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir kamyonette arama yaptı.
Aramada bozuk olduğu tespit edilen 3 bin 812 kilo sakatat ele geçirildi.
El konulan sakatatlar imha edildi.
Para cezası kesilen sakatat sahibine yasal işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaköprü'de 3.812 kg Bozuk Sakatat İmha Edildi - Son Dakika
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