Karaköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karaköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes

Karaköprü\'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes
16.02.2026 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen kermesle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olundu, dayanışma örneği sergilendi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

İsmail Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından organize edilen kermeste, idareci ve öğrenciler, evde hazırlanan yiyecekleri satışa sundu.

Okul Müdürü Hamiyet Solğun, öğretmen ve velilerden ilgi gören kermeste elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında yardımlaşma ve paylaşma bilincini geliştirdiğini dile getiren Solğun, şunları kaydetti:

"Toplumsal sorumluluğu güçlendiren birer eğitim faaliyetidir. Kermes gelirimizle Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olacağız. Kermesimiz yalnızca maddi destek sağlamayı hedeflemiyor aynı zamanda öğrencilerde paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi sağlıyor. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir dayanışma örneği sergiledi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sosyal sorumluluk çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsveç’ten Kanada’ya hile suçlaması: Kennedy’den küfürlü yanıt İsveç'ten Kanada'ya hile suçlaması: Kennedy'den küfürlü yanıt
Fenerbahçe’nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca Fenerbahçe'nin bitirim ikilisi: Asensio ve Talisca
Ertan Torunoğulları’dan forvet transferi sorusuna cevap Ertan Torunoğulları'dan forvet transferi sorusuna cevap
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de 42 yıl sonra değişim İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube'de 42 yıl sonra değişim
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon

16:57
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
16:41
X’e erişimde sorun yaşanıyor
X'e erişimde sorun yaşanıyor
16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 17:13:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Karaköprü'de İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kermes - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.