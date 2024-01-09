Karaköy\'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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KARAKÖY'de, Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler, tramvay yoluna giren kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı.
Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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