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Karaköy'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Karaköy'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Karaköy'de, Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler, tramvay yoluna giren kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı. Metro İstanbul, seferlerin Kabataş-Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Karaköy\'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı
09.01.2024 - 10:35,
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KARAKÖY'de, Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken ekipler, tramvay yoluna giren kamyoneti kaldırmak için çalışma başlattı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Galata Köprüsü üzerinde kara yolu aracının ray hattımıza girmesi ve yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş- Karaköy ve Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karaköy'de Tramvay Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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