Karaman Bostanözü\'nde devrilen patpat\'ta sürücü ve 7 işçi dahil 8 kişi yaralandı

Karaman Bostanözü'nde devrilen patpat'ta sürücü ve 7 işçi dahil 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Bostanözü köyünde 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı devrildi, sürücü ve 7 tarım işçisi dahil 8 kişi yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Karaman'da tarım aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.E'nin kullandığı "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı Bostanözü köyünde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 7 tarım işçisi yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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