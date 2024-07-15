Karaman Valisi ve İl Protokolü Şehitleri Ziyaret Etti

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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.