 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Karaman\'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Karaman'da Tapduk Emre Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan 24 yaşındaki Ali Eser, hareketsiz bir şekilde yerde bulundu. İş yeri sahibi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sağlık ekipleri, Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

31.01.2024 19:27
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu.

Tapduk Emre Mahallesi 1561. Sokak'ta bulunan iş yerinde çalışan Ali Eser'den haber alamayan iş yeri sahibi dükkana geldi.

Eser'in yerde hareketsiz yattığını gören iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karaman, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 20:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da 24 yaşındaki genç çalıştığı iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement