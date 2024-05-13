Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Son Buldu - Son Dakika
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Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Son Buldu

Karaman\'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre\'yi Anma Etkinlikleri Son Buldu

Karaman'da düzenlenen etkinliklerle 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sona erdi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirirken, vatandaşlar fener alayıyla kutlamalara katıldı. Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

13.05.2024 23:47
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Karaman'da, 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlileri bugün düzenlenen etkinliklerle sona erdi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Karaman semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Dünyası Kültür Parkı'nı dolduran vatandaşlar, bu anları heyecan ve ilgiyle takip ederek cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Gösterinin ardından, kent merkezinde fener alayı düzenlendi.

Yunus Emre Camisi yanından başlayan fener alayında, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlikler, Polis Bandosu Orkestrası'nın verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da 747. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri Son Buldu - Son Dakika
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