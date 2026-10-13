Karaman\'da AFAD İl Müdürlüğü afet ekipmanlarını sergiledi ve broşür dağıttı

Karaman'da AFAD İl Müdürlüğü afet ekipmanlarını sergiledi ve broşür dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında AFAD İl Müdürlüğü, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ekipman sergiledi, broşür dağıttı. Üniversite mesire alanında AFAD personeli ve öğrencilerin katıldığı yarışmalar yapıldı, dereceye girenlere hediye verildi.
Karaman'da 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında etkinlik yapıldı.
AFAD İl Müdürlüğü tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, afetlere hazırlık ve müdahalede kullanılan ekipman ve malzemeler sergilendi, vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
Etkinlik kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mesire alanında AFAD personeli, gönüllüler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla oryantiring, okçuluk, curling ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.???????
Kaynak: AA
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