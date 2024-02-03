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Karaman'da aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Karaman'da aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı

Karaman\'da aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı

Karaman'da yapılan çalışmalarda asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 35 kişi sorgulandı, 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı. Polis ekipleri ayrıca 6 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kesici/delici alet, 207 gram uyuşturucu madde ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi.

03.02.2024 18:23
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Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak-02 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 bin 35 kişiyi sorguladı, 14 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 6 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kesici/delici alet, 207 gram uyuşturucu madde ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da aranan 14 kişi polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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