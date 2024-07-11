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Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla öldürdü, yanındaki kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, Y.T. (31), eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan evine gitti.

Eve balkondan giren Y.T, evdeki İşler ile M.T'yi gördü.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, İşler ile M.T'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Y.T. gözaltına aldı.