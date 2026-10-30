Karaman\'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.C. idaresindeki 70 ADB 506 plakalı otomobil, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda A.T.E. yönetimindeki 70 ABK 464 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.