Karaman'da İnşaatta İşçi Fatal Düşüş
İnşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi Mesut Yıldız hayatını kaybetti.
Karaman'da inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi 1038. sokaktaki bina inşaatında çalışan Mesut Yıldız (39), 12. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Karaman'da İnşaatta İşçi Fatal Düşüş - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?