 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman'da kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman'da kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı

Karaman'da meydana gelen kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Tedavileri tamamlanan 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Karaman\'da kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı
27.12.2023 - 13:41,  Güncelleme: 13:42
Abone Ol

Karaman'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 3 kişinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Hasan Ali E. ve Yunus D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay sonrası ağır yaralanan merkeze bağlı Madenşehri Köyü Muhtarı Durmuş Ali D'nin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Durmuş Ali D, eski kayınpederi Hasan Ali E. ile 21 Aralık'ta Üniversite Mahallesi'nde tartışmış, Döne D'nin de karıştığı kavgaya dönüşen olayda Durmuş Ali D, Hasan Ali E. ile yanlarında bulunan Yunus D. bıçakla yaralanmıştı. Olayla ilgili Döne D. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü, Durmuş Ali, Karaman, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:12:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da kavga: 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement