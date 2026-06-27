Karaman'ın Ayrancı ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Tek (71) yönetimindeki 54 DZ 099 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükkoraş köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan R.T. (50), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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