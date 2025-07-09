Karaman'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adreste arama yapan ekipler, kenevir bitkisi ve iklimlendirme cihazları ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, F.T, A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Kenevir Yetiştiren 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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