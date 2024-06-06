Karaman'da KOAH tedavisi gören hastaya ambulans helikopterle sevk - Son Dakika
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Karaman'da KOAH tedavisi gören hastaya ambulans helikopterle sevk

Karaman\'da KOAH tedavisi gören hastaya ambulans helikopterle sevk

Karaman'da KOAH tedavisi gören yoğun bakım hastası, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Hastanın akrabası, devlet ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek hastanın şifa bulmasını umut etti.

06.06.2024 10:59
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Karaman'da KOAH tedavisi gören yoğun bakım hastası, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 7 gündür KOAH tedavisi gören Mustafa Akkaş'ın (46), ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Akkaş, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen helikopterle Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.

Hastanın akrabası Mehmet Yel, gazetecilere, hastalarının akciğer yetmezliğinden uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Fenalaşınca hastaneye yatırdık. Durumu ağırlaşınca doktorlar Ankara'ya sevk ettiler. Allah devletimize zeval vermesin çünkü bu önemli bir konu. Hastamızın sevkini Ankara'ya sağladıkları için devletimize ve Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hastamız da şifasını bulur ve aramıza tekrar döner." diye konuştu.

Kaynak: AA

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