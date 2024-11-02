Karaman\'da Kuraş Şampiyonası Başladı

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Karaman'da düzenlenen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası başladı.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının mücadele ettiği organizasyonda, toplam 279 sporcu takımlarının birinciliği için ter döküyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Karaman'da gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarı diledi.

Müsabakaların ilk gününde, 52, 57, 63, 70 ve +70 kilo kadın takım karşılaşmaları gerçekleştirildi.

Organizasyon yarın sona erecek.