Karaman'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Yaralı Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Karaman'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Yaralı Hastaneye Başvurdu

Karaman\'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Yaralı Hastaneye Başvurdu

Karaman'da husumetli iki kişi arasında gerçekleşen silahlı saldırıda, Ahmet Burak C. pompalı tüfekle vurulmuş ve yaralı halde hastaneye gitmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren Hakan Can V. ve arkadaşları kaçmıştır. Olay yerinde ve hastane otoparkında inceleme yapılmış, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

13.02.2025 20:29  Güncelleme: 20:32
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KARAMAN'da Hakan Can V. husumetlisi Ahmet Burak C.'nin aracına pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıya uğrayan Ahmet Burak C. yaralı halde aracı ile Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hakan Can V. ve beraberindekiler ise kaçtı.

Olay, dün Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi"nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyrederken, daha önceden aralarında husumet bulunan Hakan Can V. ve beraberindekiler başka bir araçla Ahmet Burak C.'nin aracının yanına yaklaşıp Pompalı tüfekle ateş açtı. Olayın ardından şüphelilerin içerisinde bulunduğu araç hızla kaçarken Ahmet Burak C.'de yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada tedaviye alınan Ahmet Burak C.'nin vücudunun çeşitli yerlerine 21 saçma isabet ettiği hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olay yerinde ve hastane otoparkındaki çok sayıda kurşunun isabet ettiği araçta detaylı inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN

Kaynak: DHA

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