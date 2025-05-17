Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Y.C.R. idaresindeki 33 ADG 025 plakalı tır, Karaman- Mersin kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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