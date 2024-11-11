Karaman\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karaman- Mersin çevre yolunun Hisar Mahallesi mevkisinde M.S'nin (21) idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kazada, sürücüyle araçtaki H.K, H.E.K. ve E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.