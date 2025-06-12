Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Traktör Kazası: 86 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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