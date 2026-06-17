Karaman'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kardeş, memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yan yana toprağa verildi.
Karaman'da M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ'nin (5) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı.
Siverek ilçesine getirilen cenazeler, Abdulkadir Geylani Camisi'nde kılınan namazın ardından Kesmekaya Mahallesi'ne götürüldü.
Üç kardeşin cenazeleri, aile kabristanında yan yana defnedildi.
Cenaze törenine ailenin yakınları, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karaman'da Üç Kardeşin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?