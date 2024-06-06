Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda A.K, A.C, R.B. ve F.E.P. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.K, A.C, R.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.06.2024 10:29
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Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda A.K, A.C, R.B. ve F.E.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, A.K, A.C, R.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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