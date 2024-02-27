Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Karaman\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyonda 160 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

27.02.2024 16:36
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, F.N. ve K.S. gözaltına alındı.

Yapılan aramada 160 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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