Karaman'da Yaşlı Kadın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
P.P. idaresindeki 07 AHV 650 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 17. kilometresinde yol kenarında ot toplayan Fatma Özer'e (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
