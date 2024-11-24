Karaman'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

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Karaman'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü

KARAMAN - Karaman'da yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Gece başlayan sağanak yağış sabaha karşı yerine kar yağışını bıraktı. Kar kalınlığı şehir merkezinde 10 santimi geçerken, yükseklerde de şimdiden 50 santimi buldu. Yoğun kar yağışı şehirler arası yollarda da aksamalara yol açtı. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Karaman- Mersin Kara yolu üzerindeki Sertavul Geçidi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Kara yolları ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürürken, polis ekipleri de Karaman'dan Mersin yönüne gidecek olan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Ağır tonajlı araçlarsa yakıt istasyonlarında bekletiliyor. Mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte bazı vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarmak için evlerinden dışarıya çıktı. Kartopu oynayan vatandaşlar yağan kara çok sevindiklerini söylediler. Karaman Belediyesi'ne bağlı ekipler kar temizleme çalışmaları yaparken, emniyet güçleri de kentte olumsuz durumlara karşı önlemlerini arttırdı.