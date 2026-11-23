Karaman Ermenek'te aracı çamura saplanan 37 yaşındaki kişiden dünden beri haber yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün Kumdan Boğazı mevkisinde aracı çamura saplanan 37 yaşındaki kişi, yardım çağırmak için araçtan ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Kumdan Boğazı mevkisine giden Mehmet Ali Göksu (37) ve arkadaşının bulunduğu araç çamura saplandı.
Yardım çağırmak için araçtan ayrılan Göksu'nun geri dönmemesi üzerine arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göksu'yu bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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