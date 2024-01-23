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Karaman İl Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Karaman İl Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Yurdakul, farklı kategorilerde yer alan 147 fotoğrafı inceleyerek oylama yaptı. Haber, çevre-yaşam, spor, deprem ve Gazze kategorilerindeki fotoğraflara oy veren Yurdakul, AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek basının önemini vurguladı.

Karaman İl Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
23.01.2024 - 17:35,
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Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yurdakul, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", Çevre-yaşamda İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" fotoğraflarını oylayan Yurdakul, sporda ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" karesini seçti.

Yurdakul, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler", "Gazze: Kanıt"ta da Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Yurdakul, "Basın vatandaşlarla olan iletişimimizi sağlaması ve hizmetlerin anlatılmasında bizim için çok önemli. Bazen bir fotoğraf karesi uzunca bir paragraftan daha fazla şey anlatabiliyor. O açıdan bu fotoğrafların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir pusula görevi gören, ilkeli yayıncılığın önderi ve örneği olan Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Karaman İl Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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