Karaman Taşkale'deki beş katlı Manazan Mağaraları tarihi dokusuyla ziyaretçi çekiyor

Karaman Taşkale'deki beş katlı Manazan Mağaraları tarihi dokusuyla ziyaretçi çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'ın Taşkale köyündeki beş katlı Manazan Mağaraları, tüf ve kireç taşının oyulmasıyla biçimlenen yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hücre odacıklarından oluşan ilk iki katın yanı sıra doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarını da bölgeye çekiyor.
Karaman'ın Taşkale köyündeki Manazan Mağaraları, doğal ve tarihi yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Tüf ve kireç taşı yapının oyulmasıyla oluşturulan beş katlı Manazan Mağaraları, tarihi yapısıyla dikkati çekiyor.
İlk iki katı, hücre şeklinde birçok odacıktan oluşan yapının diğer katları; yörede sırasıyla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılıyor.
Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada görmek isteyen ziyaretçiler, Manazan Mağaraları'nı gezerek bölgenin geçmişine ilişkin izleri yakından inceleme fırsatı buluyor.
Manazan Mağaraları, kayalara oyulmuş yapısı ve çevresindeki doğal güzellikleriyle fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
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