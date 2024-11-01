Karaman Valisi, Ayrancı'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Karaman Valisi, Ayrancı'da Muhtarlarla Buluştu

Karaman Valisi, Ayrancı\'da Muhtarlarla Buluştu

Vali Çiçekli, Ayrancı'nın ihtiyaçlarını dinlemek için muhtarlarla bir araya geldi.

01.11.2024 11:46
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Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ayrancı ilçesine ziyarette bulundu.

Ayrancı Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçekli, şeref defterlerini imzalayarak Kaymakam Alptekin Ünlü'den ilçenin durumu, ihtiyaçları ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Çiçekli, Kaymakamlık Ayran Dede Toplantı Salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların, köylerin ve mahallelerin sesi olduğunu belirten Çiçekli, "Bugün sizlerin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek, vatandaşlarımızın refahını daha da artıracak çözümler üretmek için toplandık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize görevlerinizde kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

Çiçekli daha sonra Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı ve Divle köyünü ziyaret etti.

Ziyaretlere Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut da katıldı.

Kaynak: AA

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