 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihini yaptı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihini yaparak, Osmancan Gürdoğan'ın 'Dolunay ve Akıncı', Esra Hacioğlu Karakaya'nın 'Göz bebeğimsin' ve Emin Sansar'ın 'Yumruk' fotoğraflarını seçti. Sarıibrahim, deprem ve Gazze kategorilerinde de tercihini belirledi ve AA muhabirlerine teşekkür etti.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA\'nın \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasında tercihini yaptı
04.01.2024 - 16:37,
Abone Ol

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasında tercihini yaptı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıibrahim, haber kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", çevre ve yaşamda Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Göz bebeğimsin", sporda Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğrafını seçti.

Sarıibrahim, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Madenciler", Gazze: Kanıt kategorisindeyse Ali Jadalla'nın "Bakış" fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Deprem kategorisinde seçim yaptığı sırada duygulu anlar yaşayan Sarıibrahim, Türk milletinin çok büyük dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, deprem bölgesinde insanlarla birlikte olmanın çok büyük bir şeref olduğunu söyledi.

AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan fotoğraflar hakkında bilgi alan Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"2023 yılı bizim için hüzün yılıydı. Deprem bölgesinde çalışmak bizler için çok büyük bir kamu görevi, çok büyük bir onur, şeref ve gururdu. Deprem fotoğrafları bizim için çok öncelikli oldu. Öbür tarafta Gazze'de yaşanılan dram bir başka konu başlığıydı. Hem Anadolu coğrafyasında hem İslam coğrafyasında ümmetin, milletimizin daha sağlıklı, huzurlu, mutlu ve barış içinde olduğu günlere ulaşmayı diliyorum. Anadolu Ajansının bütün muhabirlerine, sahada çalışırken beraber olduğumuz bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. 2024 yılının güzel fotoğraflarla, güzel hatıralarla geçirdiğimiz bir yıl olmasını diyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Valiliği, Deprem, Gazze, Deprem, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihini yaptı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:04:04. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Kareleri 2023' oylamasında tercihini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement