 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karamürsel Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan blokları yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karamürsel Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan blokları yıkıldı

Karamürsel Amiral Karamürsel İlkokulu\'nun deprem riski taşıyan blokları yıkıldı

Karamürsel ilçesinde bulunan Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan A ve B blokları yıkıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü, yıkım çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Amiral Karamürsel İlkokulu ve Yalakdere İlkokulu'nun yıkım ve yeniden yapım kararı verildi. Öğrenciler, ikili eğitim için farklı okullarda eğitim almaya başladı.

01.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:07
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamürsel ilçesinde, Amiral Karamürsel İlkokulunun deprem riski taşıyan 2 blokunun yıkımına başlandı.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki çalışmaları inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Okul Müdürü Muammer Aksoy, yıkımı gerçekleştiren firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çakır, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 8 okulda depreme dayanıklılık incelemesi yapıldığını hatırlatarak, "Yapılan incelemeler sonucunda, Amiral Karamürsel İlkokulu ile Yalakdere İlkokulu hakkında yıkım ve yeniden yapım kararı verilmiştir." dedi.

Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan A ve B bloklarının yıkıldığına işaret eden Çakır, şunları söyledi:

"Okuldaki tüm öğrencilere C Blok'ta ikili eğitim verilmektedir. Okulun toplam derslik sayısı 37, öğrenci sayısı 987'dir. Yıkılan A blok 1964 yılında, B Blok ise 1984 yılında yapılmıştır. Yıkım ve bahçenin temizlik işlemleri hafta sonuna kadar tamamlanacaktır. Yalakdere İlkokulu, derslik sayısı 10, öğrenci sayısı 78'dir. Okul 1993 yılında yapılmıştır. Yalakdere İlkokulunun yıkım ve yeniden yapım aşamalarında öğrenciler, aynı bahçede eğitim veren Yalakdere Ortaokulunda ikili eğitime geçilerek öğrenim görmektedir. Okul binası boşaltılmış olup, 2. dönem sonunda yıkımı gerçekleşecektir."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti
    11:25 Yaptırdığı penaltıyla taraftarın sabrını taşıran Livakovic'i İsmail Kartal kenara çekti

    2-1 biten MKE Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla taraftarlardan büyük eleştiri alan Fenerbahçe'nin file bekçisi Dominik Livakovic ile İsmail Kartal özel bir konuşma yaptı. Livakovic, gelecek maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.

  • ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler
    11:18 ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.

  • Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: İthal aday istemiyoruz
    11:15 Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran: İthal aday istemiyoruz

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, tekrar aday gösterilmemesine tepki göstererek miting düzenledi. Oran, Çeşme için ithal aday istemediklerini belirterek ön seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, işçi ücretlerine yapılan zamı açıkladı ve diğer aday adaylarına da çağrıda bulundu.

  • Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler
    11:03 Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

    Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.

  • Hamilelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Aslı Enver'den kurs almaya başladı
    10:59 Hamilelik heyecanı yaşayan Eda Ece, Aslı Enver'den kurs almaya başladı

    6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.

  • Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor
    10:59 Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.

  • Naci Görür:
    10:58 Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

  • Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak
    10:57 Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

    Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

Karamürsel, Yalakdere, Deprem, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan blokları yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:48:09. #1.13#
SON DAKİKA: Karamürsel Amiral Karamürsel İlkokulu'nun deprem riski taşıyan blokları yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement