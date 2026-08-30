Karamürsel\'de 19. Balık Festivali

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 19. Balık Festivali'nde vatandaşlara 6 bin balık ekmek ikram edildi.

Karamürsel Belediyesince av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde Ereğli Mahallesi'ndeki sahilde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 6 bin kişilik uskumru pişirildi.

Ekiplerce hazırlanan balık ekmekler, festivale gelen katılımcılara dağıtıldı.

Festivale katılan Cengiz Küçük, güzel bir festival ortamı olduğunu belirterek, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.