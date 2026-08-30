Karamürsel'de 19. Balık Festivali
Karamürsel'de düzenlenen festivalde 6 bin balık ekmek ikram edildi ve katılımcılara dağıtıldı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde düzenlenen 19. Balık Festivali'nde vatandaşlara 6 bin balık ekmek ikram edildi.
Karamürsel Belediyesince av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesinde Ereğli Mahallesi'ndeki sahilde gerçekleştirilen festivalde, ızgaralarda 6 bin kişilik uskumru pişirildi.
Ekiplerce hazırlanan balık ekmekler, festivale gelen katılımcılara dağıtıldı.
Festivale katılan Cengiz Küçük, güzel bir festival ortamı olduğunu belirterek, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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